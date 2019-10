Wilhelmus komt niet voor in nieuwe leerstof van Nederlandse kinderen

Het was het stokpaardje van de voormalige CDA-leider Buma en een afspraak in het regeerakkoord, maar toch hoeven Nederlandse kinderen de komende jaren op school niet het volkslied te leren. Het Wilhelmus is niet opgenomen in het conceptadvies over de toekomstige lesstof op basis- en middelbare scholen, zo melden verschillende bronnen aan de NOS.

Een commissie van zo'n 150 leraren en schooldirecteuren, die twee jaar onderzoek deed naar nieuwe lesplannen, ziet niets in het idee. "Het zingen van het volkslied beperkt veel te veel het aanleren van allerlei andere belangrijke Nederlandse waarden", zegt lerares Chantal Alkemade, lid van de werkgroep burgerschap in curriculum.nu. "Dan wordt misschien op scholen gedacht: dan zingen we het Wilhelmus en dan zijn we klaar".

Minister Slob van Onderwijs heeft wel gedacht dat deze commissie, curriculum.nu, dit plan uit het regeerakkoord vorm zou geven. Op aandringen van Buma heeft het derde kabinet-Rutte in 2017 afgesproken dat Nederlandse kinderen dit onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, bestaande uit vijftien coupletten, beter moeten kennen.