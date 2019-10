Start verhoor premier Netanyahu in drie corruptiezaken

Twee weken na de Israëlische verkiezingen is het opnieuw een cruciale dag voor Benjamin Netanyahu. De premier moet zich vanaf vandaag verantwoorden in drie zaken waarin hij wordt verdacht van onder meer omkoping en fraude. De corruptiezaken bedreigen zijn politieke toekomst en zouden hem zelfs in de cel kunnen doen belanden.

Netanyahu haalde dit jaar tot twee keer toe niet genoeg stemmen om een nieuwe regering te kunnen vormen, ondanks agressieve verkiezingscampagnes. De formatie zit nog steeds muur- en muurvast, waardoor onduidelijk is of hij een vijfde ambtstermijn weet te bemachtigen.

Maar het grootste gevaar voor Netanyahu's politieke toekomst ligt mogelijk in de rechtszaal. Al sinds 2016 loopt er een onderzoek naar corruptie en machtsmisbruik door de premier. Begin dit jaar maakte de openbaar aanklager bekend in drie verschillende zaken tot vervolging over te willen gaan. De komende dagen krijgt de premier nog de kans dat te voorkomen in een verhoor.

'Met open hart en welwillende ziel'

De aanklager heeft gezegd dat hij Netanyahu's advocaten zal aanhoren "met een open hart en een welwillende ziel". Maar hij heeft al wel een hoop bewijzen verzameld, waaronder opgenomen gesprekken en verklaringen van kroongetuigen. In alle drie de zaken ligt er al een concept-aanklacht klaar. Netanyahu zal volgens bronnen bij justitie met verrassende informatie moeten komen om aan vervolging te ontsnappen.

Netanyahu en zijn vrouw Sara staan al langer bekend om hun voorliefde voor een luxe levensstijl en een dubieuze omgang met publieke middelen. Sara Netanyahu trof deze zomer een schikking met justitie, nadat ze tienduizenden euro's aan belastinggeld onterecht had uitgegeven aan luxe maaltijden.

Maar in de zaken tegen haar echtgenoot zijn de beschuldigingen zwaarder van aard. Netanyahu wordt niet alleen verdacht van fraude en misbruik van vertrouwen, maar ook van een ernstiger delict: omkoping.

Vandaag en morgen staat in het verhoor de zwaarste verdenking op het programma. In die zaak wordt Netanyahu ervan beschuldigd gunsten te hebben verleend aan de eigenaar van het Israëlische telecombedrijf Bezeq, die ook de eigenaar is van nieuwssite Walla News.

Volgens de politie trof Netanyahu gunstige regelingen voor de zakenman ter waarde van honderden miljoenen euro's. In ruil daarvoor zou de nieuwssite positief over hem en zijn familie hebben bericht. Twee voormalige vertrouwelingen van Netanyahu zijn kroongetuigen in deze zaak.