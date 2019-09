Thomas Cook Nederland en Neckermann failliet

De rechtbank van Amsterdam heeft het uitstel van betaling van Thomas Cook Nederland omgezet in een faillissement. Er is afgelopen dagen nog gekeken naar mogelijkheden om zelfstandig of in samenwerking met andere Europese Thomas Cook-ondernemingen door te gaan. Dat is niet gelukt, waardoor een faillissement onafwendbaar was.

Voor reizigers die al op reis zijn met de organisatie of die nog op reis zouden gaan verandert er niets Nadat het bedrijf vorige week financieel onvermogen had gemeld bij de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) nam die de verantwoordelijkheid over. Vakantiegangers op bestemming worden begeleid door TUI. Mensen die nog zouden vertrekken konden hun reis omboeken of hun geld terugkrijgen van de SGR.

De curator zal de komende weken in gesprek gaan met potentiële kopers, voor het bedrijf als geheel of onderdelen daarvan. Er zouden zich al geïnteresseerden gemeld hebben.

Voor de ongeveer 200 medewerkers van het bedrijf is collectief ontslag aangevraagd.