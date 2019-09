CDA en D66 kraken China-beleid kabinet om verzwijgen mensenrechten

Van Helvert spreekt naar eigen zeggen vaak met Oeigoeren die in Nederland wonen. Hun ervaringen in strafkampen getuigen volgens hem van grove schendingen. Ook zou de Chinese overheid hen bespioneren en bedreigen. De Chinese ambassade vertelt het Kamerlid daarover dat "de verhalen van Oeigoeren die hem komen bezoeken onwaar zijn".

Van Helvert heeft wel een idee waarom het kabinet de mensenrechten niet in de strategie heeft verwerkt. "De economische belangen zijn enorm en eenvoudig is het niet. Maar we moeten in Europees verband, en ook samen met de VS, laten zien dat we de mensenrechtensituatie in China niet accepteren. We zijn hier het land met een internationaal strafhof. We willen niet meteen met een VN-leger China in, maar we mogen de ogen niet sluiten."