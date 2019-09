Demonstranten Hongkong botsen fel met politie en krijgen steun uit Taiwan

Een agent in burger trok zijn wapen en vuurde in de lucht, nadat hij samen met drie collega's was belaagd door de menigte. De agenten deden zich voor als demonstranten, maar werden herkend. Eerder vandaag liep het ook al uit de hand bij het winkelgebied Causeway Bay, waar de politie traangas inzette.

Protestmars Taiwan

In Taiwan gingen vandaag 100.000 mensen de straat op om de betogers in Hongkong te steunen. Veel Taiwanezen zijn ook tegen het regime in China. Ze hadden borden mee met opschriften als "Bevrijd Hongkong!", "Anti-totalitarisme" en "Verwerp één land, twee systemen".

Ook tussen Taiwan en China zijn er spanningen: China erkent de onafhankelijkheid van Taiwan niet, maar beschouwt het eiland als een afvallige provincie.

Het was het zeventiende weekeinde dat er geprotesteerd werd tegen de Chinese bemoeienis met de autonome stadstaat Hongkong. Aanstaande dinsdag viert de Volksrepubliek China zijn zeventigste verjaardag en worden er nieuwe demonstraties in Hongkong verwacht.