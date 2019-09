Het gezicht van PvdD stopt: 'Thieme was compromisloos'

"Thieme was 17 jaar het gezicht van de partij. Het is haar gelukt om met een afwijkend verhaal vijf zetels te winnen", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. "Daarvoor heeft ze zich ook buiten het parlement en in het buitenland ingezet. Zo kreeg ze meer aandacht voor haar soort politiek, waarin de belangen van niet-soortgenoten een belangrijke factor zijn in het beleid."

Toch is Thieme niet altijd serieus genomen door de andere Kamerleden", zegt Van der Wulp. "Thieme wilde op een heel andere manier politiek bedrijven en had daarvoor een totaal andere benadering. Als een plan niet ver genoeg gaat, steunt ze het niet. 'Op je idealen sluit je geen compromissen', was haar houding. Ze wilde geen water bij de wijn doen, de idealen staan voorop."

Dat ze niet meedeed met de andere partijen, leverde haar kritiek op in Den Haag. "Anderen wezen haar erop dat ze misschien niet alles bereikte wat ze wilde, maar dat ze toch een heel eind kon komen als ze bereid was compromissen te sluiten", zegt Van der Wulp. Tegelijk was die opstelling ook haar kracht: "Ze slaagde erin mensen aan te spreken die moe waren van alle compromissen."