Marianne Thieme stopt als leider PvdD, vertrekt uit Tweede Kamer

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vertrekt uit de Tweede Kamer. Over anderhalve week is haar laatste werkdag. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt tijdens een speech op een ledendag.

Kamerlid Esther Ouwehand neemt voorlopig haar functie van fractievoorzitter over. Eva van Esch, die nu PvdD-raadslid is in Utrecht, neemt op woensdag 9 oktober Thieme's Tweede Kamerzetel over.

Thieme zat 13 jaar in de Kamer en zegt dat het nu een goed moment is om het stokje over te dragen aan een opvolger: "Zodat er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging."

Ziekteverlof

Buiten het parlement blijft ze nog wel actief. "Denk niet dat ik wegga", zei ze in de toespraak. "Weet dat ik me voluit voor onze gezamenlijke idealen zal blijven inzetten, zij het buiten het parlement."

Marianne Thieme is een van de oprichters van de Partij voor de Dieren en zat sinds 2006 in de Tweede Kamer. Ze ging eerder al een tijdje met verlof vanwege ziekte. Of haar vertrek daar nu iets mee te maken heeft, is niet duidelijk.

Premier Rutte zegt in een reactie op Twitter dat hij groot respect heeft voor wat Thieme heeft bereikt.