Thieme (Partij voor de Dieren) wegens ziekte uit de Kamer

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer, legt haar werk wegens ziekte neer. Haar partij meldt dat ze met ziekteverlof gaat. Wat haar mankeert, is niet bekendgemaakt. "Dat is privé", zegt een woordvoerder.

Esther Ouwehand neemt de functie van fractievoorzitter waar. Gedurende het ziekteverlof van Thieme zal ze als Kamerlid worden vervangen door Christine Teunissen.

Teunissen is nu nog Eerste Kamerlid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Den Haag. Ze zal die functies neerleggen voordat ze plaatsneemt in de Tweede Kamer.

De woordvoerder gaat ervan uit dat Thieme over een paar maanden weer terugkeert in de Tweede Kamer. Kamerleden kunnen zich voor maximaal zestien weken wegens ziekte laten vervangen.