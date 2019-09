Exitpoll Oostenrijk: conservatieven aan kop, klap voor rechts-populisten

De conservatieve ÖVP van oud-bondskanselier Sebastian Kurz lijkt de parlementsverkiezingen in Oostenrijk ruim te gaan winnen. Volgens exitpolls komt zijn partij uit op 37 procent van de stemmen.

De socialistische SPÖ volgen op ruime afstand met 22 procent. De rechts-populistische FPÖ lijkt flink in te leveren ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2017 en gaan terug van 26 procent naar 16 procent van de stemmen.

De Oostenrijkers gingen vandaag vervroegd naar de stembus omdat de coalitie tussen de ÖVP en FPÖ in mei viel na een omkopingsaffaire rond vicekanselier Strache (FPÖ). In een heimelijk gemaakte video op het Spaanse eiland Ibiza was te zien hoe hij bereid leek een 'Russische oligarch' overheidsopdrachten te gunnen in ruil voor financiële steun.

Vanwege 'Ibiza-gate' werd er al rekening gehouden met verlies voor de rechts-populisten. De affaire heeft voormalige coalitiegenoot ÖVP geen windeieren gelegd: de partij van Kurz behaalt volgens de exitpolls het beste resultaat in 13 jaar.

Lastige formatie

Kurz heeft nu op basis van de exitpolls meerdere opties om een coalitie te vormen, maar toch zal dat waarschijnlijk lastig worden. Verder regeren met de FPÖ ligt niet voor de hand en ook een 'grote coalitie' met de socialisten lijkt niet Kurz' eerste voorkeur te hebben.

De Groenen, eventueel aangevuld met de liberale partij Neos, kunnen uitkomst bieden. Volgens de exitpolls winnen zij flink en behalen respectievelijk 14 en 7 procent van de Oostenrijkse stemmen.