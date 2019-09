Crisis in Rotterdam: 'Veel te weinig kwaliteit in Feyenoord-selectie'

Dat sentiment is het gevolg van een reeks slechte resultaten. In de Europa League had Feyenoord helemaal niets in te brengen op Ibrox en verloor het met 1-0 van Rangers FC. In de eredivisie gaf Feyenoord kort daarop een 0-2 voorsprong uit handen tegen FC Emmen en speelde het uiteindelijk met 3-3 gelijk door een doelpunt diep in blessuretijd.

Rot geschrokken van niveau

"Er is gewoon veel te weinig kwaliteit binnen deze selectie", zegt oud-speler Jan Everse, die van 1973 tot 1977 bij Feyenoord onder contract stond. "Ik denk echt dat Stam zich rot geschrokken is van het niveau". Everse stelt dat Rick Karsdorp niet fit is en veel minder presteert dan toen hij vertrok naar AS Roma. "Hij is nu na twintig minuten spelen al doodop. Dat mag niet."

Leroy Fer kan het tot Everses ongenoegen fysiek niet aan om drie wedstrijden per week te spelen en Renato Tapia is volgens de huidige analist gewoon niet goed genoeg.

Ook Arman Avsaroglu, die Feyenoord namens de NOS wekelijks volgt, is van mening dat het bij de Rotterdammers ontbreekt aan kwaliteit. "De selectie is niet in balans, er wordt nu van een speler als Orkun Kökcü verwacht dat hij het middenveld draagt. Dat is niet realistisch voor een jongen die het niet gewend is om een seizoen lang op topniveau te presteren."