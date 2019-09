Drukte bij reisbureaus na val Thomas Cook

Het is druk bij de Nederlandse reisbureaus, nu Thomas Cook Nederland al zijn geboekte reizen heeft geannuleerd. Woensdag kreeg het bedrijf uitstel van betaling. De 40.000 tot 50.000 Nederlandse klanten die nog niet vertrokken waren moesten dus op zoek naar een alternatief.

De pakketreizen van Thomas Cook vallen onder de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Die neemt de zorg voor die klanten over door de vooruitbetaalde reissom te dekken. Mensen kunnen hun reis annuleren en dan geld terugkrijgen van de SGR, of proberen om te boeken bij een andere reisorganisatie.

Drukste week van het jaar

Dat veel mensen besluiten de reis om te boeken is bij reisbureaus goed te merken. Reisbureau Traveltroef in Gorinchem zegt dat deze week de drukste was van het hele jaar. "Toen we hoorden dat Thomas Cook financieel onvermogen had gemeld bij SGR zijn wij meteen in de startblokken gesprongen. Wij hebben honderden van hun klanten geholpen, mensen die via ons geboekt hadden maar ook nieuwe klanten", vertelt directeur Frank Visch.

Ook grote reisorganisaties als D-Reizen en Tui merken dat het druk is. "Wij nemen heel veel klanten over van Thomas Cook," zegt een woordvoerder van D-Reizen. "Het is voor ons een voordeel dat wij veel fysieke reisbureaus hebben, want voor het omboeken hebben we allerlei documenten nodig en dat kan niet via de mail." D-Reizen heeft inmiddels bijna 2500 mensen geholpen, die via hun website een reis met Thomas Cook hadden geboekt. Daarvan hebben er 200 geannuleerd, de rest heeft omgeboekt.

Klanten die hun reis van Thomas Cook willen omboeken kunnen terecht bij alle bij de SGR aangesloten reisbureaus. Ze hoeven in principe niet opnieuw te betalen voor de reis. Het nieuwe reisbureau claimt het geld bij de SGR, betaalt de nieuwe reis en krijgt pas later de uitbetaling van het garantiefonds.

Niet iedereen kan voorschieten

Maar niet alle reisbureaus kunnen dit voorschieten. Reisbureau TravelXL in Geldrop zegt dat ze tot nu toe voor alle klanten de nieuwe reis hebben voorgeschoten. Maar ze kunnen hier niet onbeperkt mee doorgaan. "Wij schieten dit nu voor omdat we service willen leveren aan onze klanten", zegt eigenaar Melanie Martens. "Maar dat kan niet met duizenden. Wij zijn een reisbureau, geen bank."

Frank Visch van Traveltroef zegt graag zijn klanten te helpen, maar niet voor iedereen een nieuwe reis te kunnen voorschieten. "Met mensen die al bij ons geboekt hadden hebben we afgesproken dat zij niet opnieuw moeten betalen, maar nieuwe klanten moeten dat nu wel."

Van Curaçao naar Egypte

Of de reis nou voorgeschoten wordt of niet, de meeste mensen gaan nog steeds naar hun originele bestemming. Melanie Martens van TravelXL zegt dat zij voor 90 procent van de klanten een reis naar dezelfde bestemming konden boeken.

Een woordvoerder van D-Reizen vertelt dat de nieuwe bestemming ook afhangt van het budget. De kosten proberen zij zo veel mogelijk binnen het budget van de al geboekte reis bij Thomas Cook te houden. "Die kosten worden gedekt door de SGR, anders moeten mensen bijvoorbeeld bijbetalen". Dat maakt ook uit bij het bepalen van de bestemming, een reis kan bijvoorbeeld duurder zijn geworden dan bij de boeking. "Sommige mensen willen gewoon naar de zon, die gaan nu bijvoorbeeld in plaats van Curaçao naar Egypte."