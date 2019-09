Verkiezingen Afghanistan: 'Alles wat we hebben bereikt, zie ik teniet gaan'

Dastgirzada herinnert zich ook de straf die 150 vrouwen in Herat kregen, omdat ze protesteerden tegen de sluiting van hamams. "Alles werd ingedeeld in vrouwen-en mannenactiviteiten. Vrouwen mochten naaien of koken. Met andere vrouwen startte ik een dichtclubje onder het mom van samen koken." Dat was zo gevaarlijk, dat Dastgirzada mede daarom uiteindelijk moest vluchten.

Zo vrij als vroeger is Afghanistan volgens haar de laatste jaren niet meer geworden, maar in vergelijking met de periode onder de Taliban zijn er wel dingen veranderd. "Vrouwen die meedoen met Idols of vrouwen die heel openlijk spreken over verkrachtingen op Facebook, dat was eerder taboe. Nu hebben die vrouwen nog het lef om dat te doen. Maar als de Taliban het opnieuw overnemen, is dat weer ondenkbaar."

De afgelopen weken zijn er aanslagen gepleegd op ziekenhuizen en bruiloften. Volgens Beijer voelen mensen zich alleen thuis nog veilig. "Het geweld neemt altijd toe rondom de verkiezingen, maar dit keer is het nog erger dan bij andere verkiezingen." Daarvoor hebben de Taliban twee redenen. "Ten eerste doen ze dit altijd om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen gaan stemmen, zodat zij kunnen zeggen dat de regering niet legitiem is. Maar het is ook bedoeld om te laten zien hoe machtig ze zijn."

9.5 miljoen registraties

Volgens de Afghaanse kiescommissie hebben slechts 9,5 miljoen stemgerechtigde Afghanen zich geregistreerd als kiezer. Het land heeft ruim 35 miljoen inwoners.

Dat de verkiezingen überhaupt doorgaan lijkt ook de kandidaten te verrassen. Beijer: "Veel van hen hebben geen campagne gevoerd, omdat ze dachten dat het toch weer zou worden uitgesteld. Ook is er de angst voor terreur, als ze te openlijk campagne voeren." Ze vindt het ondanks alles positief dat Afghanen nu toch invloed kunnen uitoefenen op het proces, door hun eigen volksvertegenwoordigers te kiezen.

Maar daar denkt Dastgirzada anders over: "Er zitten wel een paar interessante kandidaten bij, maar die hebben helemaal geen buitenlandse steun. De vorige keer moest en zou het Ghani worden - en toen werd het ook Ghani. De burgers hebben daar uiteindelijk maar weinig invloed op."