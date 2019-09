Familie Nederlandse drone-verdachte Egypte: 'hij had geen politieke intentie'

De familie van een Nederlander die in Egypte vastzit vanwege drone-opnamen laat weten dat hij "geen enkele politieke intentie" had. "We gaan uit van een groot misverstand", schrijven ze. De familie spreekt van een noodkreet omdat ze geen contact met hem kunnen krijgen.

Een Egyptisch tv-station meldde deze week dat de Amsterdamse Pieter Bas Habes was opgepakt. In een uitgezonden verklaring, waarvan niet duidelijk is of deze vrijwillig is afgelegd, zegt hij dat hij zijn hotel wilde filmen. De familie zelf heeft sinds zondag niets meer van hem gehoord.

Grote protesten

Afgelopen weekend waren er grote protesten in Egypte, waarvoor zeker ruim duizend mensen zijn opgepakt. Mogelijk wordt hij verdacht van het filmen van die protesten. Met drones filmen is sowieso verboden in Egypte.

De familie van Habes zegt dat hij door Afrika reisde op de motor en zijn tocht filmde met onder meer de drone "om een mooi beeldverslag te maken".

Ze weten van de ambassade dat hij gevangen zit, maar weten niet waar of onder welke omstandigheden. "We willen heel graag weten hoe het met hem gaat. En dat een goede rechtsgang gewaarborgd is."

De Nederlander legt in de video uit wat er gebeurde voor zijn aanhouding: