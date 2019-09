Egyptisch tv-station: Nederlander opgepakt voor filmen met drone

Een Egyptisch tv-station zegt dat in Caïro een Nederlander is opgepakt omdat hij met een drone opnamen van het Tahrir-plein in het centrum van Caïro heeft gemaakt. Het regeringsgezinde tv-station zond ook beelden uit waarin de man in het Engels een verklaring aflegt. Het is onduidelijk of hij daartoe gedwongen is.

"Vroeg in de ochtend liet ik mijn drone van het dakterras van mijn hotel vliegen om foto's van het hotel te maken. Dit werd door een van de hotelmedewerkers gezien en hij zei dat dit een groot probleem was. Ik ging terug naar mijn hotelkamer en een tijdje later nam de politie me mee naar het politiebureau."

Geheime opnamen

Het tv-station brengt ook zijn paspoort en een groot bedrag aan contant geld in beeld. "Kijk naar al dat geld en naar al die apparatuur, wat deed hij hiermee? Wat is het verhaal hierachter?", zegt de presentator, de in Egypte zeer bekende Amr Adeeb. Hij zegt dat de Nederlander op 14 september het land is binnengekomen.

De politie verdenkt de man ervan dat hij in het geheim opnamen wilde maken van de landelijke protesten afgelopen weekend tegen de regering van president Sisi. De demonstranten eisten het aftreden van de president.

Volgens het tv-station zijn vanwege het maken van opnames ook twee Turken en drie Jordaniërs opgepakt. In totaal werden na de demonstraties ruim 1100 mensen opgepakt.

Reactie Buitenlandse Zaken

Bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de beelden bekend, meldt het departement. Er wordt contact opgenomen met de Egyptische autoriteiten om te vragen of de man consulaire bijstand kan krijgen. Ook staat het ministerie in contact met zijn familie.

Buitenlandse Zaken waarschuwt op zijn website dat je in Egypte opgepakt kan worden voor het fotograferen van demonstraties, overheidsterreinen en -gebouwen, militaire objecten en andere strategisch belangrijke plekken.