Voor tweede dag op rij protest tegen Egyptische president Sisi

Voor de tweede achtereenvolgende dag hebben Egyptenaren geprotesteerd tegen president Abdel Fattah al-Sisi en corruptie bij de overheid. In de havenstad Suez waren er confrontaties tussen de demonstranten en veiligheidstroepen.

Een van de demonstranten zegt tegen persbureau AFP dat er zo'n 200 mensen op de been waren en dat de politie traangas, rubberkogels en ook echte kogels heeft gebruikt. Er zouden ook gewonden zijn gevallen.

Vrijdag gingen ook honderden Egyptenaren de straat op in Suez, maar ook op het bekende Tahrirplein in Caïro. Daar begon de revolutie tegen president Hosni Mubarak in 2011, tijdens de Arabische Lente. Ook tegen de daaropvolgende president Mohamed Morsi waren enorme protesten in 2013.

Beelden van de demonstratie vrijdag in Caïro: