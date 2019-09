Jonge Egyptenaren opgepakt na demonstraties tegen president Sisi

Honderden Egyptenaren demonstreerden vrijdagavond tegen president Abdel Fattah al-Sisi en corruptie bij de overheid. Ze reageerden op een online oproep van zakenman Mohamed Ali. 45 betogers zijn gearresteerd, meldt het Egyptische onderzoekscentrum ECESR.

"Tot grote verbazing van iedereen zijn jongeren de straat opgegaan," zegt Ruth Vanderwalle, journalist in Egypte. "Want wie dit durft neemt grote risico's. Betogers worden in Egypte zomaar opgepakt en zonder proces in de gevangenis gegooid. Ze krijgen zaken aangesmeerd waardoor ze tientallen jaren in de gevangenis verdwijnen."

De jongeren protesteerden op het bekende Tahrirplein in Caïro. Daar begon ook de revolutie tegen president Hosni Mubarak in 2011, tijdens de Arabische Lente. Ook tegen de daaropvolgende president Mohamed Morsi waren enorme protesten in 2013.

YouTube-filmpjes

Na een staatsgreep door het leger kwam generaal Sisi aan de macht in Egypte. Hij kondigde strenge maatregelen aan tegen demonstraties, waardoor die nog maar zelden voorkomen. Sinds zijn aantreden is het aantal politieke gevangenen flink gestegen, zeggen mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch.

Dat er nu toch tegen Sisi geprotesteerd wordt, komt door de oproep van de populaire zakenman Mohamed Ali. Op YouTube-filmpjes gaat hij tekeer tegen de president en de corruptie in het leger en de overheid. Bang om opgepakt te worden, is Ali niet: hij woont in Spanje. In de video's legt hij de corruptie bloot in het Egyptische leger.