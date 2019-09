Martin doet onderzoek naar branden Indonesië: 'De waardes die we meten zijn extreem'

Niet alleen de Amazone staat in brand, ook in Indonesië woeden branden. Op de eilanden Sumatra en Borneo zijn dit jaar honderdduizenden hectaren bos in rook opgegaan. Al die rook zorgt voor grote uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen.

De omvang van de branden is niet uniek. In 2015 stonden de bossen in Indonesië ook langdurig in brand. Onderzoekers van het King's College uit Londen deden destijds onderzoek naar de branden. Er kwam toen dagelijks net zoveel CO2 vrij als de dagelijkse uitstoot van de gehele Europese Unie.

De onderzoekers zijn nu opnieuw afgereisd naar het gebied om metingen te doen. Bij de branden komt niet alleen CO2 vrij, maar ook fijnstof. Dat zijn kleine schadelijke deeltjes die via de longen in het lichaam terecht komen.

Hoogleraar Martin Wooster legt uit hoe schadelijk de fijnstofdeeltjes zijn: