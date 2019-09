Kamerleden zetten vraagtekens bij aankoop KLM-aandelen

In de Tweede Kamer wordt getwijfeld of de aanschaf van aandelen van Air France-KLM wel het beloofde effect heeft. De Nederlandse staat kocht in februari voor bijna 750 miljoen euro aandelen in de holding om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in het bedrijf. Minister Hoekstra wilde 14 procent van de aandelen om de KLM-belangen op lange termijn "goed te waarborgen".

Kamerleden van onder meer regeringspartij D66 en de oppositiepartijen PvdA en PVV zeggen nog niets te merken van de toenemende invloed van Nederland.

D66-Kamerlid Paternotte noemt het wrang dat KLM er de afgelopen maanden juist slechter voor is komen te staan en dat de aandelenkoers onlangs flink is gedaald. "Het lijkt erop alsof van de belofte niets is terechtgekomen. Ik vraag me af of het de goede kant opgaat", aldus Paternotte. Hij betreurt dat hij van minister Hoekstra nog niets heeft gehoord.

Aplomb

Ook de PvdA vindt dat het erg stil blijft rondom de "met groots aplomb" aangekondigde belofte van Hoekstra. Kamerlid Nijboer somt op dat er afspraken gemaakt zouden worden over onder meer directiefuncties en de belangrijke overstapfunctie van Schiphol. "Maar we hebben er niets over gehoord." De PVV wil dat premier Rutte ingrijpt om de belangen van Schiphol te waarborgen.

Binnenkort praat de Tweede Kamer met Hoekstra over de aanschaf van de aandelen in de holding Air France-KLM. Ook GroenLinks hoopt dan dat de minister van Financiën helderheid kan geven.