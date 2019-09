Aandeel Air France-KLM hard omlaag na bod op failliete concurrent

Het aandeel Air France-KLM is vandaag op de beurs in Parijs bijna 10 procent gekelderd. Beleggers maken zich zorgen over een mogelijke overname door Air France van de failliete vliegmaatschappij Aigle Azur.

De Nederlandse staat heeft 14 procent van de aandelen Air France-KLM in bezit. Door de koersdaling is dat aandelenpakket vandaag zo'n 58 miljoen euro minder waard geworden.

Aigle Azur was de tweede vliegmaatschappij van Frankrijk, maar ging vorige week failliet. Het bedrijf ging ten onder aan de felle concurrentie in de luchtvaart en mismanagement. Aigle Azur vloog veel tussen Frankrijk en Algerije, maar ook naar verdere bestemmingen als Peking in China en São Paulo in Brazilië.

Banen redden

Beleggers vrezen dat de Franse overheid Air France onder druk zet om het verlieslijdende bedrijf over te nemen en zo banen te redden. "Er is een serieuze koper nodig, die een maximaal behoud van banen kan garanderen", zei de Franse staatssecretaris Djebbari van Transport vandaag.

Air France heeft op zich interesse in een gedeeltelijke overname van Aigle Azur, omdat het bedrijf op die manier felbegeerde landingsrechten op luchthaven Parijs Orly kan bemachtigen. Daarmee zou Air France groeiplannen van Transavia Frankrijk kunnen realiseren. Maar als het bedrijf ook al het personeel van Aigle Azur moet overnemen, kan dat uitgroeien tot een flinke kostenpost. Air France wilde vandaag niet zeggen of het een bod had gedaan op het hele bedrijf of slechts op onderdelen.