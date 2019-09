'Kritische politiechef Leiden op non-actief gesteld'

Een teamchef van de politie in Leiden die afgelopen zomer publiekelijk aandacht vroeg voor racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de politieorganisatie, is naar huis gestuurd. Volgens NRC is ze op non-actief gesteld omdat haar kritiek "te veel interne spanningen" veroorzaakt bij de eenheid Den Haag, waar Leiden onder valt.

Teamchef Fatima Aboulouafa werkt al 23 jaar bij de politie en gaf sinds een jaar leiding aan een eenheid van 130 politieagenten. In juni plaatste ze een bericht op Instagram waarin ze discriminatie binnen de politie aan de kaak stelt en schrijft dat klokkenluiders niet worden gehoord.

Aboulouafa kreeg volgens NRC gisteren telefonisch van de korpsleiding van de Nationale Politie te horen dat haar aanwezigheid "onrust veroorzaakt bij eenheidsleiding, sectorleiding en teamchefs". Opmerkelijk, omdat korpschef Akerboom afgelopen zomer nog een gesprek met haar had en het daarna "pijnlijk en onacceptabel" noemde dat de leiding soms wegkijkt bij meldingen over agenten die zich misdragen.

'Onwerkbare situatie'

In reactie op het verhaal in NRC ontkent de korpsleiding van de Nationale Politie dat de teamchef in Leiden op non-actief is gezet, maar Liesbeth Huyzer van de korpsleiding bevestigt wel dat er "een onwerkbare situatie is ontstaan, waarbij collega-teamchefs hebben aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de samenwerking met haar". De korpsleiding zegt dat er een onderzoek loopt naar de verstoorde werkverhouding en dat "er een pauze is voorgesteld om juist rust te brengen in deze situatie".

Het is niet de eerste keer dat het politiekorps Den Haag is het nieuws komt vanwege problemen binnen de organisatie. Eerder deze maand zeiden bronnen tegen de NOS dat er in een deel van het korps sprake is van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur. Leidinggevenden zouden ondanks signalen van medewerkers niet hebben ingegrepen.