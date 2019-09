Europees Parlement wil geen sponsors meer voor EU-voorzitter

De discussie over sponsoring begon begin dit jaar, nadat toenmalig EU-voorzitter Roemenië in opspraak was geraakt door de sponsoring van Coca Cola.

Sinds het begin van deze eeuw lopen de kosten die landen maken als EU-voorzitter fors op. Ook Nederland had tijdens het voorzitterschap in 2016 een aantal sponsors om uit de kosten te komen. Ziggo, AkzoNobel, Philips en Heineken NL waren toen de bedrijven die voor bedragen van minimaal 5000 euro in de buidel tastten.

Het geld werd onder meer uitgegeven aan conferenties en hotelovernachtingen voor delegaties uit het buitenland.