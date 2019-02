Rumoer in Brussel om sponsoring EU-voorzitter Roemenië door Coca-Cola

In Brussel is ophef ontstaan over het feit dat Coca-Cola EU-voorzitter Roemenië sponsort, net op het moment dat de EU praat over nieuwe voedselrichtlijnen en mogelijke suikerheffingen voor frisdrankenfabrikanten.

De SP heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie. De partij wil weten hoeveel invloed een sponsor kan uitoefenen op het beleid en of daar heldere regels over zijn.

De EU-correspondent van de Duitse zender ZDF plaatste foto's op Twitter van de ruimte waar de EU-buitenlandministers elkaar ontmoeten.