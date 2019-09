Steun groeit voor afzettingsprocedure tegen Trump

Bij Democraten klinkt de roep steeds luider om een afzettingsprocedure te beginnen tegen president Trump. Zelfs de Democratische leider Nancy Pelosi, die tot nu niets moest weten van een impeachmentprocedure, lijkt langzaam te draaien.

Aanleiding is de waarschuwing van een klokkenluider van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die had bij een interne waakhond zijn zorgen geuit over een telefoongesprek van Trump met een buitenlandse leider. De waakhond concludeerde dat de klokkenluider terecht aan de bel had getrokken en sprak van een "urgent concern".

Aanvankelijk was niet duidelijk met wie Trump had gesproken en wat de inhoud van het gesprek was. Later bleek het om een telefoongesprek te gaan met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. The Wall Street Journal onthulde vorige week dat Trump Zelensky meerdere malen had gevraagd om een corruptieonderzoek te beginnen naar zijn rivaal, de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

Financiële steun stopzetten

Vandaag melden verschillende Amerikaanse media dat een paar dagen vóór het telefoongesprek, Trump de opdracht heeft gegeven om 391 miljoen dollar aan financiële steun voor Oekraïne te bevriezen. Het bedrag maakt onderdeel uit van een breder pakket aan militaire steun voor Oekraïne dat de VS heeft ingesteld nadat Rusland in 2014 de Krim had geannexeerd.

Trump ontkende aanvankelijk alles, maar hij heeft inmiddels toegegeven dat hij met de Oekraïense president heeft gesproken over Biden en corruptie. Hij ontkent dat hij Zelensky onder druk heeft gezet door financiële steun stop te zetten. "Ik had druk kunnen zetten, als ik dat wilde", zegt Trump. "Maar dat deed ik niet."

De Amerikaanse president wil dat Oekraïne een onderzoek begint naar Joe Biden en zijn zoon Hunter. Toen Biden nog vice-president was onder Obama, werkte Hunter Biden voor een Oekraïens energiebedrijf. Vice-president Biden had er bij de Oekraïense regering op aangedrongen om de toenmalige openbaar aanklager Viktor Shokin te ontslaan, die corruptie bij het energiebedrijf wilde onderzoeken. Biden dreigde zelfs financiële steun van Amerika te ontzeggen.

Volgens Trump heeft de voormalige vice-president zich hiermee schuldig gemaakt aan corruptie. Maar die beschuldiging is ongefundeerd. Er is geen enkel bewijs dat Biden Oekraïne onder druk heeft gezet om het onderzoek naar het bedrijf van zijn zoon stop te zetten. Het onderzoek naar het energiebedrijf van Hunter Biden lag bovendien al stil voordat Biden met zijn eis kwam.