Mysterieuze melding van klokkenluider houdt Washington bezig

De regering-Trump koerst af op een confrontatie met het Amerikaanse Congres, omdat Congresleden geen inzicht krijgen in een "ernstige en urgente" klacht van een klokkenluider. Heel Washington is op zoek naar meer details over de melding.

De klacht is binnengekomen bij de inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingenwaakhond, Michael Atkinson. Het zou gaan over een gesprek tussen Trump en een andere regeringsleider, waarin Trump mogelijk iets "verontrustends" heeft beloofd. Volgens de kranten The New York Times en The Washington Post had dat te maken met Oekraïne.

Atkinson vond de klacht belangrijk genoeg om de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden erover in te lichten. Gisteren is hij er achter gesloten deuren over gehoord.

Daarbij mocht Atkinson inhoudelijk alleen niets over meedelen van de regering-Trump. Trumps inlichtingenbaas Joseph Maguire vond de klacht namelijk niet urgent genoeg, waardoor het Witte Huis niet verplicht is details te delen. Maguire nam dat besluit in overleg met het ministerie van Justitie.

Presidentiële intimidatie

De voorzitter van de inlichtingencommissie, de Democraat Adam Schiff, beschuldigt de regering-Trump ervan de klacht bewust weg te houden van het Congres, om zo de president te beschermen.

Schiff sluit niet uit naar de rechter te stappen als hij niet spoedig de inhoud van de klacht krijgt. "De inspecteur-generaal heeft ook gezegd dat dit niet lang op tafel mag blijven liggen", zei Schiff. "Er zit een urgentie in deze zaak die een rechter ook zal zien."

Trump noemde de beschuldigingen aan zijn adres op Twitter nepnieuws en "presidentiële intimidatie". "Is er iemand dom genoeg om te denken dat ik iets ongepast zou zeggen tijdens een telefoongesprek als ik weet dat er velen meeluisteren?"