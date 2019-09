Minister: mogelijk recht om vergeten te worden voor ex-kankerpatiënten

Minister Hoekstra denkt over een wet waardoor ex-kankerpatiënten zich makkelijker kunnen verzekeren. Gisteren zeiden organisaties van kankerpatiënten dat mensen die genezen zijn verklaard vaak de rest van hun leven problemen ondervinden bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, bijvoorbeeld voor een hypotheek.

De organisaties pleiten voor het "recht om vergeten te worden". Frankrijk en België hebben al wetten waarin dat wordt geregeld. Dat zou betekenen dat bij het afsluiten van een verzekering na een aantal jaren niet meer mag worden meegewogen dat iemand in het verleden kanker heeft gehad. Het Verbond van Verzekeraars zei gisteren wel wat in dat idee te zien en kondigde een onderzoek aan om te kijken of er zoiets kan komen.

In het Vragenuur schaarden ook Kamerleden van veel partijen zich achter dat voorstel en Hoekstra noemde het terecht dat de Kamer hier aandacht voor vraagt: "Wie van die rotziekte af is, verdient het ook om echt verder te kunnen."

Volgens Hoekstra staat vast dat dit probleem moet worden opgelost. Hij gaat nu eerst met de verzekeraars praten om te kijken of die zelf snel een plan hebben. Zo niet, dan komt hij met een wet. Hoekstra wil doen wat het meest effectief is. Hij benadrukte dat hij het onderwerp zo breed mogelijk wil bespreken. Dat betekent dat de minister ook kijkt naar andere ziekten dan kanker en ook naar andere verzekeringen dan tegen het risico om te overlijden.