Verzekeraars overwegen 'schone-lei-beleid' voor ex-kankerpatiënten

Het Verbond van Verzekeraars wil onderzoeken of een zogenoemd 'schone-lei-beleid' voor ex-kankerpatiënten die al een aantal jaren genezen zijn verklaard, ook in Nederland kan worden ingevoerd. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) pleit daarvoor.

Ex-kankerpatiënten ondervinden volgens NFK vaak problemen bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of een hypotheek. Soms worden ze geweigerd of ze moeten een flinke premie-opslag betalen. "Zo worden mensen de rest van hun leven geconfronteerd met het feit dat ze kanker hebben gehad", zegt directeur-bestuurder Arja Broenland van NFK. "Wij vinden dit onacceptabel".

Het recht om vergeten te worden

Volgens Broenland zijn de overlevingskansen van mensen met kanker de afgelopen decennia enorm gestegen. "Dit betekent dat de groep mensen die met of na kanker leeft steeds groter wordt, en dus dat de groep die onverzekerbaar is meegroeit."

Volgens het Verbond van Verzekeraars komen afwijzingen minder vaak voor dan NFK concludeert. Toch gaat het verbond gaat samen met patiëntenverenigingen en politiek Den Haag kijken of in Nederland, net als in Frankrijk en België, 'het recht om vergeten te worden' kan worden ingevoerd.

Dat houdt in dat een medische voorgeschiedenis na een aantal jaren geen of slechts een beperkte rol mag spelen bij de acceptatie en vaststelling van de premie van verzekeringen en hypotheken.