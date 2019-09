Marokkaanse Nederlanders: bevrijd ons van dubbele nationaliteit

Een groep Marokkaanse Nederlanders wil dat de Nederlandse overheid en samenleving hen steunen bij hun strijd voor afschaffing van de dubbele nationaliteit. In een manifest schrijven ze dat ze niet uit vrije wil voor de Marokkaanse nationaliteit hebben gekozen en dat die nationaliteit onlosmakelijk verbonden is met angst en onvrijheid.

Het manifest staat onmiddellijk op de politieke agenda. D66-Kamerlid Jan Paternotte zegt op Twitter dat hij het kabinet vanmiddag zal vragen om Marokkaanse en ook Turkse Nederlanders hulp te bieden bij het afstand doen van hun (tweede) nationaliteit.

Nooit vrij

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Nederland een verdrag sloot met Marokko om arbeidsmigranten naar Nederland te halen. Marokko laat die arbeidsmigranten niet los, zeggen de ondertekenaars van het manifest. "Marokko heeft een scala aan instituties in het leven geroepen om Marokkanen in Nederland te bespioneren, te intimideren, te verleiden, te rekruteren, te corrumperen."

Het gevolg is onder meer dat Nederlanders met een Marokkaanse nationaliteit zich niet vrij voelen om mensenrechtenschendingen in Marokko aan de orde te stellen, zoals bijvoorbeeld de behandeling van activisten en de achterstelling van bewoners van het Rifgebergte.

Marokko stelt zich op het standpunt dat het aan anderen geen verantwoording hoeft af te leggen over de behandeling van zijn onderdanen, ook niet aan Nederland. Het gevolg is dat bijna 400.000 Marokkaanse Nederlanders nooit vrij kunnen zijn van de bemoeienis, controle en wetten van Marokko, staat in het manifest. "Of het nou gaat om geboorte, naamgeving, huwelijk, echtscheiding, reizen, seksuele oriëntatie, religie, secularisme en sterven en eren; wij houden rekening met de Marokkaanse wetten en straffen."