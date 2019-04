Duizenden Marokkanen in Rabat de straat op tegen Rif-vonnissen

In de Marokkaanse hoofdstad Rabat zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze protesteren tegen de hoge celstraffen die de leiders van de protesten in het Rif-gebied hebben gekregen. De betoging is met 7000 tot 10.000 mensen groter dan verwacht, zegt correspondent Willemijn de Koning.

Tientallen protestleiders kregen straffen tot twintig jaar cel voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. De meeste vonnissen werden deze maand in hoger beroep bevestigd. Gisteren protesteerden enkele honderden mensen in Den Haag ook tegen de straffen.

Achtergesteld

De betogers zijn er ook kwaad over dat de protestleiders die lange straffen hebben gekregen in isoleercellen zitten. Ze demonstreren ook tegen de beperking van de vrijheid van meningsuiting en onrecht in het algemeen.

In het Rif-gebied in het noordoosten van Marokko wordt al jaren geprotesteerd tegen de armoede, het gebrek aan werk, de achterstelling van het gebied en het gebrek aan voorzieningen zoals ziekenhuizen.

Politie en justitie treden hard op tegen de protesten in de Rif. Mensen die eraan meedoen of betogingen organiseren krijgen geregeld lange straffen.