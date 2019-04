Marokkaans hof houdt lange celstraffen tegen Rif-betogers in stand

Een Marokkaans hof van beroep in Casablanca houdt de lange gevangenisstraffen tegen leiders van de protestbeweging in de Rif in stand. In juni werden tientallen van hen veroordeeld tot celstraffen tot twintig jaar voor onder meer het in gevaar brengen van de staatsveiligheid en die straffen blijven zo.

Onder de veroordeelden is Nasser Zafzafi, die wordt gezien als het gezicht van de beweging achter de protesten, Hirak. Zijn straf blijft twintig jaar cel. Ook drie andere betogers moeten twintig jaar de gevangenis is. 35 andere activisten, onder wie een lokale journalist, hoorden dat hun celstraffen van tussen de twee en vijftien jaar hetzelfde blijven. Vier anderen blijven op vrije voeten.

'Niets nieuws'

De advocaat van de demonstranten noemt de uitspraak in het hoger beroep schokkend. "Het in stand houden van de eerste uitspraken, laat zien dat het hof van beroep de zaak niet voldoende heeft onderzocht", zegt hij tegen het Britse persbureau Reuters.

Maar volgens de openbaar aanklager is er geen reden om de straffen aan te passen. "Er was niets nieuws om te onderzoeken. Bovendien waren hun advocaten afwezig tijdens de verhoren", zegt hij. Volgens de aanklager is Zafzafi er met twintig jaar nog goed vanaf gekomen, omdat de zaken waarvoor hij was aangeklaagd normaal gesproken goed zijn voor dertig jaar cel.

Betogingen

In het Rif-gebied braken in oktober 2016 demonstraties uit, toen een verkoper van vis in de havenstad Al Hoceima in Noord-Marokko om het leven kwam. Een partij vis van hem werd door de politie in beslag genomen en in een vuilniswagen gegooid. De visverkoper sprong achter zijn handelswaar aan, en kwam bij die actie om het leven.

De dood van de visverkoper leidde tot een golf van protest in het gebied. Betogers eisten onder meer betere zorg, beter onderwijs en minder corruptie in de regio.

NOS op 3 maakte in mei 2017 deze video over de betogingen in Marokko: