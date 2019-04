Protest in Den Haag tegen veroordelingen demonstranten Rif-gebied Marokko

Een paar honderd mensen demonstreren in Den Haag uit woede over de hoge straffen die leiders van de protestbeweging in het Marokkaanse Rif-gebied hebben gekregen voor het organiseren van protesten. Die straffen zijn in hoger beroep bevestigd en alleen de koning kan hun nu nog gratie verlenen. NOS-verslaggever Theo Verbruggen denkt dat er zo'n 250 betogers op de been zijn in Den Haag.

De meer dan vijftig leiders van de protestbeweging in de Rif kregen straffen tot twintig jaar cel voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. Ze hadden protesten georganiseerd voor verbeteringsmaatregelen voor hun regio. Aanleiding voor de protesten was de dood van een 31-jarige visverkoper, die werd geplet in een vuilniswagen. Hij was in die vuilniswagen gesprongen omdat hij zijn door de autoriteiten in beslag genomen vis wilde terughalen.

Dichtgenaaide mond

Mohammed Talhaoui is een van de organisatoren van de demonstratie vanmiddag in Den Haag. "We eisen dat de gevangenen per direct vrijkomen. Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties hebben gezegd dat het een oneerlijke rechtsgang betreft. Het gaat om mensen die in 2016 demonstreerden voor het einde van de militarisering van het gebied en voor betere ziekenhuizen en werk, voor een toekomst en een menswaardig bestaan."

Een deel van de veroordeelde demonstranten is ruim een week geleden in hongerstaking gegaan. "Daarover horen we verschrikkelijke dingen", zegt Talhaoui. "Mensen die hun mond hebben dichtgenaaid uit protest, kilo's zijn afgevallen en nauwelijks nog kunnen lopen. Sommigen van hen liggen bijna op sterven."

Talhaoui wil dat minister Blok van Buitenlandse Zaken de vonnissen veroordeelt. "En dat hij in Europees verband samenwerking zoekt om politieke druk te zetten op deze regering." Talhaoui denkt dat de Marokkaanse regering daar gevoelig voor zal zijn. "De EU is een belangrijk blok in de wereld en ik geloof dat als de EU vandaag eensgezind zegt dat dit niet kan en mag, dat het vandaag stopt."

Niet alarmerend

Volgens correspondent Willemijn de Koning is het lastig om te achterhalen hoe het met de gevangenen gaat, met name om de mensen die tot twintig jaar cel zijn veroordeeld. "Wat we van een advocaat horen is dat hun gezondheid nog niet alarmerend is", zegt ze. "We hoorden ook over dichtgenaaide mond van een van de leiders, maar dat is de dag erna weer ongedaan gemaakt."

Het meest alarmerend is volgens De Koning de mentale gezondheid van de gevangenen. "Ze zijn in een isoleercel gezet en mogen geen contact hebben met wie dan ook. Zelfs de bewakers praten niet met ze. Voor hun mentale staat wordt het natuurlijk enorm lastig om zo twintig jaar door te brengen."

Morgen vindt in Marokko zelf ook een demonstratie plaats tegen de veroordelingen. "Dan schijnt er ook een islamitische beweging mee te doen en altijd als die beweging erbij is, wordt het een grotere opkomst. Ook komen de families van de politieke gevangenen speciaal voor de demonstratie naar de hoofdstad Rabat", zegt De Koning. "Maar de vraag is natuurlijk of het iets verandert aan de straffen."