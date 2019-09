ECB-baas Draghi waarschuwt voor openlijke kritiek door bankpresidenten

President Draghi van de Europese Centrale Bank heeft voor het eerst gereageerd op de kritiek op het recente besluit van de ECB om het opkoopprogramma weer op te starten. In het Europees Parlement noemde Draghi de kritiek mogelijk schadelijk voor de economie van het eurogebied.

Onder anderen de president van de Nederlandsche Bank, Klaas Knot, en zijn Duitse collega Jens Weidmann keurden de beslissing van de ECB om weer massaal obligaties van eurolanden op te kopen openlijk af.

Knot verwoordde zijn kritiek in een officiële verklaring. Dat was opmerkelijk, aangezien hij daarmee aangaf dat er binnen het bestuur van de Europese Centrale Bank, waar alle bankpresidenten van de eurolanden deel van uit maken, onoverbrugbare onenigheid was over het besluit.

Draghi zei in Brussel dat dit soort meningsverschillen "vrij gebruikelijk" zijn, maar dat het belangrijk is "in welke vorm de afwijkende mening wordt bekendgemaakt". Volgens hem kan de kritiek de impact van de maatregelen van de ECB verzwakken.

De Italiaanse topbankier wordt op 1 november bij de ECB opgevolgd door de Française Christine Lagarde.