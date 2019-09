Lucht kleurt bloedrood in Indonesië: 'Dit is negatief spectaculair'

Het is een spectaculair gezicht: overal waar je kijkt is de lucht bloedrood in de Indonesische provincie Jambi. ''Maar dit is negatief spectaculair", waarschuwt weerman Gerrit Hiemstra. De bijzondere kleur wordt namelijk veroorzaakt door de hevige bosbranden die op het eiland woeden.

Door de branden zitten er zoveel asdeeltjes in de lucht, dat het zonlicht wordt weerkaatst. ''Alleen de rode deeltjes van het zonlicht komen nog door het roet heen", legt Hiemsta uit. Hij vergelijkt het natuurverschijnsel met een rode ondergaande zon. ''Die zien we wel vaker. Maar de rode lucht is bijzonder en wordt veroorzaakt doordat de vervuiling nu dicht op de grond zit, in plaats van hoog in de lucht."

De bloedrode lucht is in deze video te zien: