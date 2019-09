Thomas Cook failliet, wat betekent dat voor toeristenbranche wereldwijd?

De Britse reisorganisatie Thomas Cook staakt alle activiteiten vanwege financiële problemen. Honderdduizenden vakantiegangers wereldwijd zijn daardoor gestrand. Ondertussen maken de belangrijkste vakantiegebieden waar de Britse touroperator actief is zich flink zorgen over de gevolgen. We kijken naar Spanje, Griekenland, Turkije en Noord Afrika.

Spanje

De populairste bestemming van de klanten van Thomas Cook is Spanje. Vooral op de Canarische eilanden en de Balearen zijn veel hotels aangesloten bij de Britse reisorganisatie.

"Op de Balearen alleen al zijn er 35 bedrijven. Die gaan hier heel veel schade van ondervinden," zegt correspondent Rop Zoutberg. "En daar blijft het niet bij, ook de vervoerders op de eilanden schatten dat dit zo'n 5 miljoen euro gaat kosten."

Vervoerders zijn volgens Marco van Leeuwen, specialist reisindustrie aan de Breda University de eerste groep die de klappen opvangt. "Lokale werknemers van Thomas Cook, zoals bijvoorbeeld buschauffeurs, maar ook reisagenten, hebben geen andere klanten en zitten direct zonder werk."

De Britten vormen bovendien de voornaamste groep toeristen in Spanje. Zo zijn er op dit moment tienduizenden toeristen die vastzitten in het land, waarvan tussen de 25.000 en 30.000 op de eilanden.

Daarnaast is Spanje erg gevoelig voor allerlei ontwikkelingen die het toerisme kunnen beïnvloeden. Zoutberg: "Een deuk in de komst van de Britten raakt de economie hier direct."

De kans bestaat natuurlijk dat andere touroperators in het gat gaan springen van Thomas Cook, maar dat gaat de bestemmingskant volgens Van Leeuwen wel voelen. "Er is al langere tijd een beddenstrijd aan de gang. Dus het kan best zo zijn dat andere touroperators nog snel voor 2020 hun al afgesloten contracten gaan herzien. Maar dat betekent wel dat de prijzen omlaag moeten."

Spanje is de laatste jaren steeds duurder geworden, door de onrust in landen als Turkije en Noord Afrika. Volgens Van Leeuwen is de kans groot dat met name de werknemers van hotels door lagere prijzen minder gaan verdienen.