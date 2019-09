Sanquin werft 5000 niet-westerse bloeddonoren

Ook de wervingscampagne van vorig jaar onder gamers is succesvol gebleken. Naar aanleiding daarvan hebben zich ongeveer 7400 nieuwe donoren gemeld. Het gaat dan vooral om spelers van het spel League Of Legends. Sanquin maakte reclame in dat spel en beloonde donoren ook binnen de game.

Mannen ondervertegenwoordigd

In zijn brief aan de Kamer schrijft Bruins dat de focus van Sanquin de komende tijd vooral zal liggen op het vinden van nieuwe mannelijke donoren. Die zijn nu nog ondervertegenwoordigd vergeleken met vrouwen, terwijl ze juist erg aantrekkelijk zijn als donorgroep.

Mannen kunnen frequenter bloed geven dan vrouwen. Bovendien hebben ze minder vaak een te lage ijzervoorraad in hun bloed, waardoor iemand niet mag doneren.