Bloedbank is op zoek naar niet-westerse donoren

Bloedbank Sanquin zoekt niet-westerse donoren. Er komt een campagne waarmee meer mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond moeten worden overgehaald om bloeddonor te worden.

Er zijn nu weinig mensen met een niet-westerse achtergrond die bloed geven, terwijl hun bloed volgens Sanquin hard nodig is. "Het aantal patiƫnten met die afkomst dat bloed nodig heeft, is naar verhouding even groot als het aantal westerse patiƫnten", zegt een woordvoerder.

Mensen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst hebben vaak een andere bloedgroep dan mensen met een westerse achtergrond. Om alle mensen die het nodig hebben veilig bloed te kunnen geven, is het nodig dat meer groepen in de bloedbank worden opgenomen.