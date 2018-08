Bloedbank Sanquin wil dat gamers bloed gaan geven

Bloedbank Sanquin hoopt dat spelers van de populaire game League of Legends binnenkort massaal bloed gaan geven. Als beloning krijgen nieuwe donoren een speciale skin, een nieuw uiterlijk van het karakter Thresh.

Volgens de bloedbank wordt deze doelgroep aangeboord om de continuïteit van de bloedvoorziening te garanderen. Juist voor jongeren zou het niet vanzelfsprekend zijn om bloeddonor te worden.

Om gamers voor zich te winnen gaat Sanquin reclame maken in het spel zelf. Ook zendt de bloedbank over twee weken via een Nederlandstalige livestream een groot Europees e-sportstoernooi uit.

Tientallen miljoenen spelers

League of Legends is een van de populairste games ter wereld. Het wordt dagelijks door tientallen miljoenen mensen gespeeld en streams van wedstrijden worden door een veelvoud daarvan bekeken.

In de game spelen twee teams van vijf karakters (champions, in jargon) tegen elkaar. De teams hebben allebei een basis en het doel is om elkaars basis te vernietigen. Daarbij is strategie, samenwerken en reactiesnelheid van groot belang.