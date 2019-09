Boete van 400.000 euro voor illegaal aanbieden online pokeren in Nederland

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft een boete van 400.000 euro opgelegd aan TSG Interactive Gaming Europe Limited. Die bood Nederlanders de mogelijkheid tot pokeren om geld op de website pokerstars.eu en dat mag niet. Want het aanbieden van online kansspelen is verboden in Nederland.

Alleen bedrijven met een vergunning mogen kansspelen aanbieden waarmee geld kan worden gewonnen. In Nederland mag alleen Holland Casino dat in een van zijn casino's.

Betalen met iDeal

Een onderzoek van de Ksa wees uit dat de site pokerstars.eu vanuit Nederland te bereiken was en dat er met de Nederlandse betaalfaciliteit iDEAL kon worden betaald. Verder was er een contactformulier beschikbaar in het Nederlands en werden op de site twee Nederlandse organisaties voor verslavingszorg vermeld.

Eerder kregen ook de bedrijven BWIN en Unibet Poker al boetes opgelegd van de Kansspelautoriteit omdat ze vanuit Nederland bereikbaar waren.

Wetswijziging

Nu is online gokken dus nog verboden in Nederland, maar dat gaat veranderen. De Eerste Kamer nam daartoe in februari een nieuwe wet aan. Door de wetswijziging wordt het aanbod gereguleerd, zegt het kabinet.

Waarschijnlijk kunnen bedrijven vanaf 2021 onder voorwaarden een vergunning krijgen van de Kansspelautoriteit. Ze moeten dan wel maatregelen nemen tegen bijvoorbeeld gokverslaving en witwassen.