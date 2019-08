Boete van bijna half miljoen euro voor goksite gericht op Nederland

Online gokbedrijf Unibet heeft een boete van 470.000 euro gekregen van de Kansspelautoriteit. Unibet richtte zich op zijn site expliciet op Nederlandse klanten en dat mag niet. Want het aanbieden van online kansspelen is verboden in Nederland.

Op de site van Unibet was het mogelijk om met het Nederlandse betaalsysteem iDEAL te betalen. Ook was er een Nederlandstalige chatservice en stond Nederland niet in de lijst van landen waarvan inwoners niet mochten spelen. Er werden spellen als roulette, blackjack en poker aangeboden. Ook kon je wedden op wedstrijduitslagen.

Gokverslaving en witwassen

Nu is online gokken nog verboden in Nederland, maar dat gaat veranderen. De Eerste Kamer nam daarvoor in februari een nieuwe wet aan. Door de wetswijziging wordt het aanbod gereguleerd, zegt het kabinet.

Waarschijnlijk kunnen bedrijven vanaf 2021 onder voorwaarden een vergunning krijgen van de Kansspelautoriteit. Ze moeten dan wel maatregelen nemen tegen bijvoorbeeld gokverslaving en witwassen.

Illegale partijen die actief zijn geweest op de Nederlandse markt mogen pas na een afkoelingsperiode een aanvraag indienen bij de Kansspelautoriteit. Die krijgt meer mensen en mogelijkheden om toezicht te houden op het online gokken.