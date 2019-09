Rellen en brandstichting in Indonesische provincie Papoea

In de stad Wamena in de Indonesische provincie Papoea hebben demonstranten huizen en regeringsgebouwen in brand gestoken. Veiligheidstroepen proberen de orde te herstellen. Daarbij is geweervuur gehoord.

De politie zegt tegen persbureau Reuters dat de politie en het leger willen voorkomen dat de onrust zich verder verspreidt. Het vliegveld van Wamena is gesloten.

In de provincies Papoea en vooral West-Papoea is het sinds vorige maand onrustig, nadat Papoea's die op Java studeren racistisch waren bejegend. Indonesië stuurde duizenden politiemensen en militairen om de orde te herstellen en de toegang tot internet wordt geregeld geblokkeerd.

De provincies Papoea en West Papoea waren in de jaren '60 nog een kolonie van Nederland. Daarna kwamen ze onder Indonesisch gezag te staan. Een deel van de Papoea's streeft naar onafhankelijkheid.