Rellen in West-Papoea na 'belediging' Indonesische vlag door studenten

In West-Papoea zijn al twee dagen rellen bij demonstraties naar aanleiding van een mogelijk racistisch incident op Java. Studenten in verschillende steden in de Indonesische provincie gooiden met stenen, blokkeerden wegen en staken gebouwen in brand. De hevigste rellen vonden plaats in de provinciale hoofdstad Manokwari en in Sorong.

De relschoppers zijn boos om de arrestatie van 43 Papoeaanse studenten in Surabaya, op Java. De studenten zouden op de Indonesische onafhankelijkheidsdag, afgelopen zaterdag, de Indonesische vlag in een riool hebben gegooid.

De politie ontruimde daarna een studentenhuis waar Papoeanen wonen, zette daarbij traangas in en hield de studenten aan. Volgens lokale media schreeuwde een menigte ondertussen racistische leuzen naar de studenten. Zo werden die apen genoemd. De studenten werden later weer vrijgelaten.

Verlangen naar onafhankelijkheid

Bij de betogingen in West-Papoea lopen de emoties hoog op. Demonstranten roepen separatistische leuzen en zwaaien met de Morgenster, de vlag die de onafhankelijkheidswens van Papoea symboliseert. Het tonen van de vlag is verboden in heel Indonesië.

Op sociale media staan video's van een parlementsgebouw in Manokwari en een terminal op het vliegveld van Sorong, die allebei in brand stonden: