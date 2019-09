'Top Belastingdienst wist van illegale fraudejacht'

Topambtenaren van de Belastingdienst waren verantwoordelijk voor het ontsporen van een sinds 2014 slepende illegale fraudejacht rond de kinderopvangtoeslag. Dat berichten Trouw en RTL Nieuws.

Zo'n 300 ouders zijn in de problemen gekomen omdat een gastouderbureau in Eindhoven centraal kwam te staan in een groot fraude-onderzoek. Achteraf bleek de zaak gebaseerd op achterhaalde informatie, maar de toeslagen die de ouders kregen van de Belastingdienst werden wel stopgezet.

Veel gezinnen kwamen daardoor in geldnood en konden de opvang voor hun kinderen niet langer betalen. Sommige ouders moesten stoppen met hun baan, opleiding of reïntegratietraject.

Directeuren

Tot het hoogste niveau gaf de leiding van de Belastingdienst ruim baan aan een speciaal team dat zonder degelijk onderzoek en onwettig de toeslagen stopzette, melden de twee media.

Bronnen zeggen tegen Trouw en RTL dat het zogenoemde Managementteam Fraude toestemming gaf. In dat team zaten toentertijd de algemeen directeur van de dienst, de directeur van de Fiod en de directeur van de afdeling Toeslagen.

Documenten die dit aantonen liggen inmiddels op het bureau van de verantwoordelijke staatssecretaris Snel van financiën, meldde hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vernietigend rapport

RTL Nieuws en Trouw maakten in juni al een reconstructie waaruit onder meer zou blijken dat stukken die slecht zouden uitpakken voor de fiscus, zijn achtergehouden voor accountants die de dienst onderzochten. Het onderzoek werd begonnen nadat bleek dat de Belastingdienst stukken achterhield in rechtszaken van de gedupeerde ouders. Ook bleek de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd.

De Nationale ombudsman kwam eerder met een vernietigend rapport over de hardhandige en onterechte stopzetting van betaling van toeslagen. Staatssecretaris Snel zegde afgelopen zomer toe dat de gedupeerde ouders een tegemoetkoming krijgen.