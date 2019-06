Snel: tegemoetkoming voor gedupeerde ouders, toeslagenwet op de schop

Ouders die de dupe zijn geworden van het onderzoek naar fraude met kinderopvangtoeslagen krijgen een tegemoetkoming. De terugvorderingen van de Belastingdienst worden stopgezet. Dat heeft staatssecretaris Snel van Financiën de ouders beloofd in een persoonlijk gesprek.

Zo'n 300 ouders zijn in de problemen gekomen omdat het gastouderbureau in Eindhoven dat hun kinderen opving centraal kwam te staan in een groot fraude-onderzoek. Achteraf bleek de hele zaak te zijn gebaseerd op oude, achterhaalde informatie, maar de toeslagen die de ouders ontvingen van de Belastingdienst werden wel stopgezet.

Na afloop van het gesprek zei Snel dat hij erkent dat er veel is misgegaan en dat de ouders onrecht is aangedaan. "Dat wil ik graag rechtzetten." Hij heeft de ouders zijn excuses aangeboden. "Het vertrouwen is geschonden. Daar baal ik van." De gedupeerden hoeven voorlopig niets meer terug te betalen. Voor later sluit Snel een schadevergoeding niet uit.

Huidige wet werkt niet

Volgens de staatssecretaris toont de affaire aan dat de huidige wet die over de toeslagen gaat niet werkt. Die moet op de schop. De regels zijn nu te veel gericht op het bestrijden van fraude, terwijl de dienstverlening aan kwetsbare groepen centraal zou moeten staan. "De menselijke maat is uit het oog verloren."

Een commissie, onder leiding van oud-minister Donner, doet onderzoek naar de manier waarop de Belastingdienst om gaat met toeslagen. Die kijkt ook naar de beschuldiging dat de dienst zich bij het fraudeonderzoek schuldig heeft gemaakt aan etnisch profileren.

Volgens staatssecretaris Snel hebben de meeste gedupeerde ouders inderdaad een migratieachtergrond. Maar dat is volgens hem niet zo verbazend, omdat het bewuste gastouderbureau veel klanten met zo'n achtergrond had.