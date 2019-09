'Dutroux werkt aan vervroegde vrijlating'

Marc Dutroux wil na 25 jaar gevangenisstraf vrijkomen. Belgische media schrijven dat de rechters in Brussel op 17 oktober het verzoek van de Belgische kindermoordenaar behandelen om in 2021 uit de gevangenis te mogen.

De 62-jarige Dutroux werd in 2004 tot levenslang veroordeeld voor ontvoering, verkrachting en moord. Hij sloot in totaal zes meisjes tussen de 9 en 19 op in zijn kelder, vier van hen overleefden dat niet. De zaak is nog altijd een van de grootste trauma's van Belgiƫ.

In de praktijk komt levenslang in Belgiƫ neer op 30 jaar cel. Veroordeelden mogen vervroegde vrijlating aanvragen na twee derde van hun straf uit te hebben gezeten.

Om in aanmerking te komen voor vrijlating moeten experts beoordelen of er kans is op recidive. Daarnaast moet een veroordeelde onderdak hebben, in zijn onderhoud kunnen voorzien en een zinvolle dagbesteding hebben. Vijf rechters oordelen of dat het geval is.

Brief

In aanloop naar het verzoek tot vervroegde vrijlating stuurde Dutroux vorig jaar al een brief naar de ouders van zijn slachtoffers. Daarin toonde hij berouw en zei vragen te willen beantwoorden van de nabestaanden. Die spraken van een stunt en negeerden het aanbod.

Dutroux diende in 2013 ook al een verzoek tot vrijlating in. Dat werd toen afgewezen.

Zijn ex-vrouw Michelle Martin kwam in 2012 wel vervroegd vrij. Dat leidde toen tot felle protesten, omdat zij wist van de ontvoeringen en twee slachtoffers had laten verhongeren toen haar man vastzat.