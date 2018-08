Dutroux wil spijt betuigen, ouders slachtoffers zitten er niet op te wachten

De brief, met de aanhef "mevrouw, mejuffrouw, meneer", is door ouders van de slachtoffers cynisch ontvangen. "Nee meneer Dayez, ik doe niet mee aan uw spel", reageert Jean-Denis Lejeune, vader van de vermoorde Julie op Facebook. "Wat valt er te herstellen? Niets zal mij mijn dochter teruggeven!"

Een andere ouder noemde het pestgedrag en wilde de brief niet openmaken, zegt correspondent Sander van Hoorn in het NOS Radio 1 Journaal. "De moeder van een ander meisje vraagt zich af waarom Dutroux 23 jaar na de feiten, en na 22 jaar in de gevangenis, hiermee komt."

Dutroux wil na 25 jaar vrijkomen. Dat kan alleen als hij gratie krijgt en daarvoor is het tonen van berouw een vereiste. "Wat de ouders in feite zeggen is: 'Daar willen wij ons niet voor laten gebruiken'. Wat hen betreft blijft hij de rest van z'n leven in de cel, en dat wordt breed gedragen", zegt Van Hoorn.

De kans dat Dutroux ooit nog vrijkomt, is volgens deskundigen uitermate klein.