Politie: moordenaar advocaat Wiersum geen tiener

De politie heeft de leeftijd van de voortvluchtige verdachte van de moord op advocaat Derk Wiersum bijgesteld. Hij is vermoedelijk tussen de 20 en 25 jaar oud en niet jonger, zoals eerder werd gedacht. De politie heeft dat bekendgemaakt na gesprekken met getuigen en een uitgebreid buurtonderzoek.

Eerder ging de politie ervan uit dat de schutter tussen de 16 en 20 jaar oud is. Hij vluchtte te voet nadat hij Wiersum woensdag had doodgeschoten in Amsterdam.

Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in de grote liquidatiezaak Marengo. Hoofdverdachten Ridouan Taghi en Said Razzouki in die zaak gelden als de meest gezochte criminelen van Nederland.