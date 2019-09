Grapperhaus wil speciale anti-drugseenheid

Belangrijke schakel

De brigade, die onder de Nationale Politie komt te vallen, moet gespecialiseerde kennis hebben over drugsbendes. Ook moet de brigade een belangrijke schakel worden tussen de digitale recherche en andere politiediensten in Nederland, Europol en de diensten in andere landen.

Een soortgelijke brigade bestaat al in de Verenigde Staten, de Drug Enforcement Administration (DEA). Volgens Grapperhaus is een bijkomend voordeel van het aanstellen van zo'n nieuwe eenheid dat de "gewone" politie zich dan meer op zijn kerntaken in de wijken kan richten.