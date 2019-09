Bestuurder van crossauto Leende langer vast, vriendin vrijgelaten

De vrouw die zondag in de auto zou hebben gezeten die op bezoekers van een autocross in Leende inreed, is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Haar vriend, een 21-jarige man uit Reuver, blijft nog veertien dagen vastzitten. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en niet langer van poging tot moord of doodslag.

Direct na het incident had de vrouw tegenover agenten de schuld op zich genomen, maar een groot aantal getuigen zegt dat het haar vriend was die achter het stuur zat. Volgens het OM zat er verder niemand in de auto. De vrouw mocht gisteren al naar huis.

Gewonden

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er aan het incident een ruzie voorafging over het afgelasten van een race. De man, die aan de race zou meedoen, zou uit woede daarover op het publiek zijn ingereden. Twee mannen en een vrouw liepen daardoor botbreuken op.

Bij een vierde bezoeker, een man uit Kaatsheuvel, werd maandag pas duidelijk dat hij gewond was geraakt, toen hij plotseling onwel werd. Ook dit wordt in het onderzoek betrokken, zegt het OM. Een vijfde gewonde liep bij een vechtpartij klappen op en moest ook naar het ziekenhuis.

"Idiote actie"

Het OM spreekt van een "totaal idiote actie". "De bestuurder van de auto heeft gespeeld met de levens van een groot aantal mensen en dat rekenen wij hem zeer aan", zegt de officier van justitie die het onderzoek leidt.

Bekijk hier een video van vlak na het incident, de sfeer was toen grimmig.