Vijfde gewonde crossincident Leende 'zakte maandagavond thuis in elkaar'

Bij het crossincident in Leende, waarbij zondag twee mensen in een crossauto op het publiek inreden, is nog een vijfde gewonde gevallen. De 50-jarige Harm Traa uit Kaatsheuvel raakte bij een schermutseling met de inzittenden gewond aan zijn hoofd, maar ging 's avonds gewoon naar huis. Maandagavond zakte hij thuis in elkaar en moest hij naar het ziekenhuis worden gebracht.

Vier bezoekers van de cross moesten zondag al naar het ziekenhuis. Zij verkeren buiten levensgevaar. Drie anderen zijn ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel.

De twee inzittenden van de auto worden verdacht van poging tot moord of doodslag. Nog onduidelijk is of de auto werd bestuurd door de 21-jarige man uit Reuver of een 17-jarig meisje uit Katwijk (Noord-Brabant). Ze zouden op het publiek zijn ingereden na een vechtpartij, die ontstond omdat de man uit Reuver zijn inschrijfgeld van 10 euro terug wilde hebben, schrijft Omroep Brabant. De race waaraan hij zou deelnemen was namelijk afgelast.

Kopstoot

Kort nadat de auto in het publiek was ingereden, kwam deze vast te staan in het zand. Traa probeerde de twee tegen te houden, vertelt zijn vrouw tegen Omroep Brabant. Volgens haar rende hij naar de auto en klom hij door het portier, dat geen ramen had. "Hij is voor de bestuurder langs gekropen en heeft hij geprobeerd de sleutel uit het contact te halen."

"Mijn man lag als het ware toen op de schoot van de bestuurder. De bestuurder had een helm op. Met zijn helm nog op zijn hoofd heeft hij een paar keer een kopstoot gegeven", zegt Jolanda Traa. "Ook heeft hij op zijn pink geslagen."

Paracetamol

Harm Traa slaagde erin met de sleutel de auto uit te kruipen. Hij had hoofdpijn, maar hielp zijn vrouw Jolande wel nog met hulpverlening aan andere slachtoffers, zegt ze. 's Avonds heeft hij paracetamol genomen en is hij gaan slapen.

"Maandag had hij nog steeds hoofdpijn", zegt Traa. "Na het avondeten ging hij zijn handen wassen en toen zakte hij ineens in elkaar."

Jolanda heeft 112 gebeld. De ambulance heeft Harm vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Tegen het AD zegt Jolanda dat hij een hersenschudding en een gebroken pink heeft. Het stel gaat woensdag aangifte doen van mishandeling.