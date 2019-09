Na een autocross in de Brabantse plaats Leende is een auto ingereden op het publiek. Daarbij zijn zeker vier gewonden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder is het onduidelijk of er sprake was van opzet. De bestuurder is aangehouden.

Het incident gebeurde bij de prijsuitreiking van de autocross. Erna ontstond een vechtpartij. De politie greep volgens de woordvoerder stevig in.

Meer details zijn nog niet bekend.