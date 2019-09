Zo goed als zeker nieuwe verkiezingen in Spanje

Spanje stevent af op nieuwe verkiezingen. De Spaanse koning heeft na gesprekken met alle partijen gezegd dat hij geen mogelijkheden ziet om een nieuwe regering te vormen.

De partijen krijgen nog een week de tijd om een oplossing te vinden, maar dat lukt volgens correspondent Rop Zoutberg zo goed als zeker niet. Dat betekent dat het parlement maandag wordt ontbonden en de Spanjaarden op 10 november voor de vierde keer in vier jaar naar de stembus gaan.

Verdeling ministersposten

In juli mislukte de vorming van een nieuw links kabinet onder leiding van de sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez. Sánchez had geprobeerd een coalitie te vormen met Podemos, maar de twee partijen werden het niet eens over de verdeling van de ministersposten en andere belangrijke posities.

Sánchez werd vorig jaar premier van een minderheidskabinet. Na de verwerping van de begroting schreef hij verkiezingen uit voor april, die zijn partij overtuigend won (een winst van 38 zetels). Maar om een meerderheid te verwerven moest hij een coalitie vormen en dat lukt dus niet.